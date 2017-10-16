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Şahin'in hayatını kaybettiği kazadaki araç kendisinin değilmiş

Düzce'de Gizem Şahin'in kullandığı otomobil kontrolden çıktı, karşıdan gelen kamyona çarptı. 23 yaşındaki Şahin hastanede hayatını kaybetti.

16.10.2017 - 03:24
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Kaza, saat 16.30 sıralarında D-655 Karayolunun Kurtsuyu mevkiinde meydana geldi. Akçakoca yönüne giden Gizem Şahin'in kullandığı 81 DR 006 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Orta refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, Düzce istikametine giden 48 yaşındaki Ali Durna yönetimindeki 81 DS 036 plakalı İl Özel İdaresine ait kamyona çarpıştı.

Şahin'in hayatını kaybettiği kazadaki araç kendisinin değilmiş

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan sürücüsü Gizem Şahin, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Şahin, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Şahin'in hayatını kaybettiği kazadaki araç kendisinin değilmiş

ESRA ÖZTÜRK SANILDI, GİZEM ŞAHİN ÇIKTI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri araçta yaptığı incelemede Esra Öztürk isimli 24 yaşındaki bir kadına ait kimlik, ehliyet ve ruhsat buldu. Bu nedenle cesedin Esra Öztürk olduğu sanıldı. Ancak hastanedeki işlemler sırasında cesedin Gizem Şahin’e ait olduğu ortaya çıktı.

Şahin'in hayatını kaybettiği kazadaki araç kendisinin değilmiş

ALKOL ŞİŞELERİ DE BULUNDU

DHA'nın haberine göre hayatını kaybeden Gizem Şahin’in, arkadaşı Esra Öztürk’e ait otomobili içerisinde kimlik, ruhsat ve ehliyetle birlikte izinsiz aldığı iddia ediliyor. Otomobilde alkol şişeleri bulunduğu öne sürüldü. Kamyon sürücüsü ise aracın çok hızlı olduğunu söyledi.

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