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Sahneye verilen sis 11 oyuncuyu hastanelik etti

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde düzenlenen tiyatro gösterisinde sahneye verilen dumandan etkilenen 4’ü çocuk 11 oyuncu hastaneye kaldırıldı.

01.03.2017 - 10:48
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KAYSERİ

Hacılar Belediyesi tarafından Hacılar Kültür Sitesinde ‘Şafak vakti çocukları’ isimli tiyatro gösterisi düzenlendi.

Programı çok sayıda vatandaş izledi. Konuşmaların ardından senaryo gereği ilköğretim okulu öğrencilerinden oluşan tiyatro grubu, 15 Temmuz hain darbe girişimi sahnelemeye başladı.

4'Ü ÇOCUK 11 KİŞİ SİSTEN ETKİLENDİ

Tank, silah ve bomba sesleri eşliğinde sahneye makine ile sis basıldı. Bu sırada oyunu sahneleyen tiyatro grubundan 4’ü çocuk 11 kişi sahneye verilen sisten etkilendi.

Öğrencilerin fenalaşmasıyla oyun yarıda kesilirken, öğrenciler ambulanslarla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çeşitli hastanelere kaldırıldı. Dumandan etkilenen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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