1 Sahra çölünde kaybolan minibüs bulundu: Canlı kalan yok Mali'nin Timbuktu kentinin kuzeyinde çölde kaybolduğu anlaşılan bir minibüsteki 17 kişinin ölü bulunduğu bildirildi.

2 Gazze'de Türk bayrağı açan genç vuruldu İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden gösterilerine devam eden Filistinlilere ateş açtı. Türk bayrağı açan bir Filistinliyi gören askerler, gerçek mermiyle ateş etti.

3 Mehmet Şimşek: Orta vadede sorunlar kökten çözülür Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Orta vadeli bir perspektifle enflasyon ve cari açık gibi sorunlar kökten çözülür" değerlendirmesini yaptı.

4 Kanada'da görünmezlik sağlayan yeni cihaz geliştirildi Objelere geniş yelpazeli görünmezlik kazandıran yeni bir cihaz icat edildi ve bu cihazın çalışma prensibi yayınlandı.

5 Küçük Eylül'ün davasında tutuklama kararı Öldürülen Eylül Yağlıkara'nın davasında, tutuklu bulunan Uğur Koçyiğit'in annesi Huriye Koçyiğit de cezaevine gönderildi.

6 Berna Laçin tecavüzcülere istenen idama karşı Çocuk tecavüzcülerine idam istenmesine karşı çıkan Berna Laçin, Medine'yi hedef gösterdi.