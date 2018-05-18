Sahte bilezik satmaya çalışan dolandırıcılar yakalandı

2 gün önce Bingöl'de bir kuyumcuya sahte bilezik satan dolandırıcıların ihbarını alan emniyet harekete geçti. Elazığ'da yaşanan şüpheli olayın ardından polisler olay yerinde 1 kişiyi yakaladı.

EMNİYETİN DİKKATİ DOLANDIRICILARI YAKALATTI

Bingöl'deki olayın ardından Elazığ'da da aynı yöntemle dolandırıcılık yapma ihtimaline karşı çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Elazığ'ın İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan Kuyumcular Çarşısı'nda şüpheli tavırları ile dikkat çeken Y.İ., polis tarafından takibe alındı. Şüpheli Y.İ., bir kuyumcuya 5 adet sahte bileziği satmak üzereyken suçüstü yakalandı.





SUÇ ORTAKLARI KAÇAMADI

Şüphelinin birlikte hareket ettiği kişilerin de O.K. ve S.R.A. olduğunu belirleyen polis, bu kişileri de Malatya yolu üzerinde bir araçta yakaladı. Araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramada 10 adet sahte bilezik ve 7 bin 200 TL para ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



