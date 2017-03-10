taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.003
USD
3,7570
EURO
3,9819
ALTIN
144,65
PETR
52,5500

Sahte bilezikle kuyumcuyu dolandırdı

Adana'da bir kuyumcuya sahte bilezik bozduran kadının gözaltına alındığı bildirildi.

10.03.2017 - 09:58
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Adana'nın Seyhan ilçesinde kızıl saçlı bir kadın otomobilden inerek bir kuyumcu dükkanına girdi. Genç kadın kuyumcuya elinde bilezik olduğunu, kredi kartı borcunu ödemek için bozdurmak istediğini söyledi.

2.900 LİRA TUTTU

Kuyumcu bileziği tartıp 2 bin 900 lira tuttuğunu söyledi. Genç kadın kabul ederek parayı almak için beklemeye başladı. Kuyumcudaki görevli genç kız da parayı sayıp kadına verdi. Kadın ise parayı hiç saymadan cebine koyup kuyumcudan ayrıldı. Bu anlar, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Sahte bilezikle kuyumcuyu dolandırdı

Kuyumcu dükkanı sahibi bir süre sonra kadının parayı hiç saymamasından şüphelenip altının sahte olabileceğini düşünerek, bileziği inceletmek için bilirkişiye gönderdi. Bir süre sonra kuyumcuya bileziğin sahte olduğu bilgisi geldi. Kuyumcu polisi arayarak ihbarda bulundu. Kuyumcu polislere güvenlik kamerası görüntülerini verdi. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden şüpheli kadının Z.K. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, kadını, Atatürk Caddesi’nde gözaltına aldı. Zanlı sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sahte bilezikle kuyumcuyu dolandırdı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK Menbiç'te Esad ve YPG güçlerini vurdu

TSK Menbiç'te Esad ve YPG güçlerini vurdu

126
3 aylık eşini öldürüp polise teslim oldu

3 aylık eşini öldürüp polise teslim oldu

67
Almanya'da tren istasyonunda baltalı saldırı

Almanya'da tren istasyonunda baltalı saldırı

113
Beşiktaş Yunanistan'da istediğini aldı

Beşiktaş Yunanistan'da istediğini aldı

37
FETÖ'nün yeni uygulaması deşifre edildi

FETÖ'nün yeni uygulaması deşifre edildi

29
Darbe girişimi sonrası İsviçre'den 408 iltica talebi

Darbe girişimi sonrası İsviçre'den 408 iltica talebi

32
Danimarkalı vekilden Yüksekdağ'a destek

Danimarkalı vekilden Yüksekdağ'a destek

186
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM