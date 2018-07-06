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Sahte çağrı merkeziyle dolandırıcılık yapanlar tutuklandı

Afyonkarahisar'da kurdukları korsan çağrı merkeziyle vatandaşları dolduran 7 kişi tutuklandı.

DHA | 06.07.2018 - 22:01..
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Afyonkarahisar'da çok sayıda vatandaşın, telefonla arayan kişilerce dolandırılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, dolandırıcıların kurdukları korsan çağrı merkezinden vatandaşları arayarak dolandırdığını tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından çağrı merkezine baskın yaptı. Operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Sahte çağrı merkeziyle dolandırıcılık yapanlar tutuklandı

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 19'u işlemlerin ardından serbest bırakılırken, adliye sevk edilen Kadriye. K., Ali B., Murat  B., Hasret  A., Şevket T., Özgür Ş. ve Ali Ç. tutuklandı. Şüphelilerin işyerlerinde yapılan aramada ise çok sayıda bilgisayara el konulurken pek çok kişiye ait kredi kartı bilgileri bulundu.

Sahte çağrı merkeziyle dolandırıcılık yapanlar tutuklandı

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