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Sahte çocuk cerrahı serbest kaldı

Sakarya'da sosyal medyada açtığı sahte profil ile kendisini çocuk doktoru olarak tanıtıp annelerden bebeklerin görüntülerini isteyen C.K adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

DHA | 21.09.2018 - 18:26..
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Sosyal medya ağlarından Instagram'da 'çocuk cerrahı' olduğunu iddia ederek sahte hesaplar açan C.K.'nin, kendisiyle iletişime geçen annelerden, rahatsızlığı bulunan bebeklerinin fotoğraf ve videolarını istediği iddia edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşayan C.K. hakkındaki şikayet üzerine Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sahte çocuk cerrahı serbest kaldı

"EĞLENMEK AMAÇLI KURDUM"

Emniyette ifade veren C.K. eğlenmek amacıyla sosyal medya hesabını açtığını belirterek, "Tamamen eğlenmek amaçlı çocuk cerrahı sitesi kurdum. Aileler de bana çocuklarının fotoğraflarını attılar. Çok pişmanım" dedi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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