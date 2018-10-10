Sahte diplomaların önüne geçen proje

Dr. Öğr. Üyesi Bora Erdamar, sistemin kurumlar arasındaki ilişkileri de hızlandıracağını belirtti. Güvenli bir veri tabanı olan Blockchain teknolojisi; sağlık, hukuk, eğitim gibi birçok alanda kişisel bilgilerin korunmasını ve paylaşılmasını sağlıyor.

DİPLOMA SORUNUNA SON

Türkiye’de üniversiteler arasında ilk olma özelliği taşıyan BlockchainIST merkezi ile diplomalar kağıt belgelerin yanı sıra dijital ortamda da verilecek. Türkiye’deki üniversiteler arasında ilk defa Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) tarafından kullanılacak olan teknoloji sayesinde öğrenciler, bürokratik işlerde diploma sorunu yaşamayacak.

DİPLOMA KAYBETME ENDİŞESİ YAŞANMAYACAK

Merkezsiz olması nedeniyle saldırı ve afetlere karşı dayanıklı olan, kriptografi tekniği kullanılan ve hacklenemeyen teknoloji, öğrencileri, belgelerini kaybetme endişesinden de kurtaracak.

BAU BlockchainIST Merkezi Direktörü Bora Erdamar, BAU Washington D.C.’deki kampüste bu yıl mezun olacak öğrencilerin diplomalarını dijital ortamda alacaklarını söyledi.