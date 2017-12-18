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Sahte diş hekimi suçüstü yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, sahte diploma ile 15 yıldır sahte diş hekimliği yaptığı belirlenen Mehmet K., jandarmanın düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

DHA | 18.12.2017 - 13:56..
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Bir ihbarı değerlendiren Selimiye Jandarma Komutanlığı ekipleri, evli ve 2 çocuk babası Mehmet K.'nin, sahte diploma ile diş hekimliği yaptığını belirledi.

Bunun üzerine Mehmet K.'nin Milas'a bağlı kırsal Selimiye Mahallesi, Demek Sokak'taki evine operasyon düzenlendi.

DİŞ ÇEKERKEN YAKALANDI

Evinin bodrum katında, bir hastanın dişini çekerken suçüstü yakalanan Mehmet K., gözaltına alındı.

Şüphelinin kullandığı hijyen koşullarından uzak bodrum katındaki alet ve malzemelere Milas Sağlık Grup Başkanlığı tarafından görevlendirilen bir diş hekimi nezaretinde yapılan incelemenin ardından el konuldu.

Sahte diş hekimi suçüstü yakalandı

Jandarmada ifade veren Mehmet K., "İki yıllık Ağız ve Diş Sağlığı Program'ından mezun olduktan, uzman doktorların yanında çalışıp tecrübe edindikten sonra hastalara yardımcı olmak için muayenehane açtım." dedi.

SERBEST BIRAKILDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı konularak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sahte diş hekimi suçüstü yakalandı

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