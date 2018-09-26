Sahte doktor klinik açıp estetik operasyonlar bile yaptı

Bursa'da kendisini doktor olarak tanıtıp çok sayıda kişiye açtığı klinikte estetik işlemde bulunduğu öne sürülen şüpheli yakalandı.

İHBAR YAPILDI

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesinde bulunan bir klinikte, sadece doktorlar tarafından gerçekleştirilmesi gereken estetik operasyonların tıp eğitimi almamış kişi tarafından yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.O. gözaltına alındı.

Klinikte yapılan aramalarda estetik operasyonlarda kullanılan çok sayıda ilaç, tıbbi malzeme ve cihaz, hasta kayıt formları ile hasta isimlerinin ve ücretlerinin yazılı olduğu notlar ele geçirildi.

SOSYAL MEDYADAN REKLAM BİLE YAPMIŞ

M.O'nun tıp fakültesi mezunu olmadığı, internet ve sosyal medya üzerinden kendisini doktor olarak tanıttığı, estetik operasyon yaparken çekilmiş fotoğraflarını paylaştığı belirlendi.

Polis ekiplerinin çalışmaları sırasında kliniğe gelen ve durumu öğrenen vatandaşlar da M.O'dan şikayetçi oldu.

Zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.