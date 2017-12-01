Sahte dolar operasyonu: 13 tutuklama

Uzm. Dr. Keramettin Şar, çoğunlukla mükemmeliyetçi ve yoğun çalışma temposuna sahip kişileri etkisi altına alan bu sendromun dinlenmekle de geçmediğini belirtti.

KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve ByLock kullandıkları tespit edilen 23 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 49 kadın çantasına gizlenmiş 18 bin 226 uyuşturucu hap bulundu

1 Ebru Gündeş'in Reza kaygısı AK Parti toplantısında konuşuldu Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Ebru Gündeş, kocası Reza Zarrab ile ilgili kaygılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın çevresine iletmiş.

2 Celal Ülgen: Reza ABD'ye gittiğinde ne olacağı bellliydi Avukat Celal Ülgen, Reza Zarrab'ın ABD'ye gezi için değil Türkiye'de görüştüğü ABD ajanlarıyla anlaştıktan sonra bilerek gittiğini söyledi.

3 Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle grup halinde ikinci kez kapalı toplantı düzenledi. Ülke gündeminden köy okullarına her şey açık açık konuşuldu.

4 Katliamcı Hırvat, kendi cezasını kendisi kesti Bosna'da savaş suçu işleyen, Mostar Köprüsü'nü yıktıran Hırvat General Slobodan Praljak, 20 yıllık cezasını duyunca zehir içti ama zaten 13 yıldır hapisteydi. Yani serbest kalabilirdi.

5 Neçirvan Barzani Şırnak'ta IKBY lideri Neçirvan Barzani, yurt dışına gitmek üzere Şırnak'a geldi.

6 Metin Topuz ek ifadesinde itiraflarda bulundu FETÖ soruşturması kapsamında alınan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, ek ifade verdi.