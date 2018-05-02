Sahte dolarla alışveriş yapan İranlılar yakalandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde dün 3 ayrı iş yerinde 500 dolarlık alışveriş yapan şahısların verdiği paranın sahte olduğunu anlayan iş yeri sahipleri polise şikayette bulundu.
İhbarın ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şahısların İran vatandaşı Salar T, Farnoud E. ve Amır S. olduğunu belirledi.
KALDIKLARI OTELE BASKIN YAPILDI
Lara bölgesinde bir otelde kaldıkları belirlenen şüpheliler, operasyonla gözaltına alındı. Sahte 300 dolar ile yakalanan şahıslar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.