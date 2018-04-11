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Sahte engelli raporu veren 21 kişi tutuklandı

Engelli raporu alınmasına olanak sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan suç örgütü üyelerinin 21'i tutuklandı.

İHA | 11.04.2018 - 22:25..
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Sağlıklı ya da engel oranı düşük kişilerin usulsüz şekilde engelli raporu almalarına olanak sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan suç örgütü üyesi 39 şüpheliden 21’i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

6 KENTTE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sağlıklı veya engel oranı düşük kişilerin usulsüz şekilde engelli raporu almalarına imkan sağladıkları iddiasıyla 3 Nisan Salı günü İstanbul başta olmak üzere 6 kentte eş zamanlı operasyon düzenlemiş, yapılan baskınlarda suç örgütü üyesi 39 kişi yakalanmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 39 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 21’i tutuklanırken, 17 şüpheli ‘adli kontrol’ hükümleri uyarınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bir şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

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