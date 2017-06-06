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Sahte estetikçi hakkında 5 yıl hapis istemi

Estetik yapan kuaför 34 yaşındaki Soner Gülnaz hakkında, 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

06.06.2017 - 14:43
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Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde hemşire olarak çalışan Merve Keleş bir arkadaşının tavsiyesi üzerine kendisini ‘doktor’ olarak tanıtan Soner Gülnaz’a dudak dolgusu yaptırdı.

Kısa süre sonra dudakları şişen Merve Keleş, hastaneye kaldırıldı. Olayın medyaya yansımasının ardından Z.U. (30), Güllü Sel (33) ve eşi Celal Sel de (40), Gülnaz’ın kendilerini de mağdur ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

TUTUKLU YARGILANIYOR

Başlatılan soruşturma kapsamında, başka bir suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Soner Gülnaz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sahte estetikçi hakkında 5 yıl hapis istemi

5 YIL HAPİS İSTEMİ

Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı iddianamesini hazırladı.

Savcı, Gülnaz hakkında ‘Diploması olmadığı halde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınması’ suçundan 5 yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli parayla cezalandırılmasını istemiyle 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açtı. Gülnaz, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkmaya hazırlanırken ‘dolandırıcılık ve yaralama’ suçlarından ise soruşturma sürdürüldüğü belirtildi.

Sahte estetikçi hakkında 5 yıl hapis istemi

Sahte estetikçi hakkında 5 yıl hapis istemi

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