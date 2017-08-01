Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Soner G., müştekiler Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde çalışan hemşire Merve Keleş (22) ile tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme hakimi, sanık Gülnaz hakkında "dolandırıcılık" ve "yaralama" suçlarından da açılan davaların devam eden davayla birleştirildiğini söyledi.

"NEYİNE GÜVENİYORSUN?"

Sanığa, iddianamelerin kendisine tebliğ edilip edilmediğini soran hakim, Soner G.'nin "İddianameler bana tebliğ edilmedi. Ancak savunmamı şimdi yapabilirim." demesi üzerine "Neyine güveniyorsun?" diye sordu.

Soner G'nin "Adalete güveniyorum, hakime güveniyorum." cevabının ardından hakim, iddianamenin tebliğinden sonra sanığın savunma hakkı için zorunlu olarak 7 gün süre verilmesi gerektiğini belirterek duruşmayı erteleyeceğini dile getirdi.

Söz verilen sanığın dudak dolgusu yaptığı müştekilerden Keleş, Soner G.'den şikayetçi olduğunu yineledi. Sanık ise tahliyesini talep etti.



FOTOĞRAF: Sanık Soner G.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme hakimi, sanık Soner G'nin tutuklu yargılandığı "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet" ve "dolandırıcılık" suçlarından tahliyesine karar verdi.

Hemşire Keleş’in dudak dolgusu nedeniyle yüzünde kalıcı iz olup olmadığının belirlenmesi için hastaneye sevk edilip rapor alınmasını isteyen hakim, duruşmayı erteledi.

'Sahte estetikçi' kuaför tahliye edildi VİDEO

DİĞER SUÇLARINDAN CEZASINI ÇEKECEK

Sanığın hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu için cezasının belirli kısmını tamamlayıncaya kadar cezaevinde kalacağı öğrenildi.

SANIK SEVİNDİ, MÜŞTEKİ AĞLADI

Tahliye kararı üzerine sanık sevinç yaşarken, müşteki hemşire Merve Keleş ise ağladı.

Keleş, adliye çıkışında gazetecilerin sorusu üzerine, "Yaşadığım onca kötü şeyden sonra tek mutlu olduğum şey o kişinin hak ettiği yerde olmasaydı. Şimdi sanki bunu elimden almışlar gibi hissediyorum." dedi.

FOTOĞRAF: Merve Keleş (sağda) ve avukatı

Çok üzüldüğünü vurgulayan Keleş, "Hakkımı arayacağım sonuna kadar gideceğim, bunu yanına bırakmayacağım. Yani şu an şaşkınlık içindeyim. Tahliye beklemiyordum. Bu beni biraz kırdı. Davama devam edeceğim." ifadesini kullandı.

FOTOĞRAF: Diğer müştekiler, C.S. ve G.S. de mahkemede hazır bulundu.

NE OLMUŞTU?

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan Merve Keleş, geçen nisan ayı içinde kendisini medikal estetik doktoru olarak tanıtan kuaför Soner G'ye dudak dolgusu yaptırdıktan sonra dudakları aşırı derecede şişmiş ve tedavi altına alınmıştı.

FOTOĞRAF: Mağdur Merve Keleş'in operasyon sonrası hali (ARŞİV)

BAŞKA MAĞDURLAR DA ORTAYA ÇIKTI

Hemşire Keleş'in şikayeti ve medyada olayın duyulması üzerine Soner G'nin Z.L, G.S. ve eşi C.S'ye de dudak dolgusu ve botoks yaptığı ortaya çıkmıştı.

FOTOĞRAF: Diğer mağdurlar, C.S. ve G.S.

Yapılan soruşturma sonunda Soner G. hakkında, "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Daha sonra sanıkla ilgili "dolandırıcılık" ve "yaralama" suçlarından da 2 ayrı dava daha açılmıştı.