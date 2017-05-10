Sahte estetikçi kuaföre 2 suçtan daha tutuklama

Adana'da dudaklarına kalıcı dolgu yaptığı kadınların hastanelik olmasının ardından gündeme gelen Soner Gülnaz, Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nde görevli polislerce merkez Seyhan İlçesi'ndeki Namık Kemal Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

KENDİNİ DOKTOR GİBİ TANITTI

Kendini 'doktor' olarak tanıtıp kadınlara kalıcı dolgu yaptırdığı yönündeki suçlamaları reddeden Soner Gülnaz, Kürkçüler Cezaevi'ne gönderildi.

EV VE İŞYERİNDEKİ CİHAZLARA EL KONDU

Ayrıca şüpheli kuaför Soner Gülnaz'ın, hemşire Merve Keleş ile Z.U., C.S. ve eşi G.S.'ye botoks ve silikon dudak dolgusu yapıp, paralarını alarak dolandırdığı tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ev ve işyerinde yapılan aramada bulunan tıbbı malzeme ve cihazlara el konuldu.

DOLANDIRICILIKTAN TUTUKLANDI

Soner Gülnaz, nöbetçi 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'dolandırıcılık' ve 'diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanı takmak' suçlarından tutuklandı.

2 AYRI SORUŞTURMA DAHA YÜRÜTÜLÜYOR

Gülnaz hakkında halen mağdurlara karşı yaralama eylemleri nedeniyle 'bilinçli taksirle yaralanmaya neden olmak' suçundan ayrı bir soruşturma yürütülüyor.