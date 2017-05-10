taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.194
USD
3,5908
EURO
3,9035
ALTIN
140,98
PETR
49,8800

Sahte estetikçi kuaföre 2 suçtan daha tutuklama

Dudaklarına kalıcı dolgu yaptığı kadınların hastanelik olmasının ardından gündeme gelen Soner Gülnaz'a 2 suçtan daha tutuklama kararı çıktı.

10.05.2017 - 18:17
  1. Haberler
  2. İç Haber

Adana'da dudaklarına kalıcı dolgu yaptığı kadınların hastanelik olmasının ardından gündeme gelen Soner Gülnaz,  Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nde görevli polislerce merkez Seyhan İlçesi'ndeki Namık Kemal Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

KENDİNİ DOKTOR GİBİ TANITTI

Kendini 'doktor' olarak tanıtıp kadınlara kalıcı dolgu yaptırdığı yönündeki suçlamaları reddeden Soner Gülnaz, Kürkçüler Cezaevi'ne gönderildi.

Sahte estetikçi kuaföre 2 suçtan daha tutuklama

EV VE İŞYERİNDEKİ CİHAZLARA EL KONDU

Ayrıca şüpheli kuaför Soner Gülnaz'ın, hemşire Merve Keleş ile Z.U., C.S. ve eşi G.S.'ye botoks ve silikon dudak dolgusu yapıp, paralarını alarak dolandırdığı tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ev ve işyerinde yapılan aramada bulunan tıbbı malzeme ve cihazlara el konuldu.

Sahte estetikçi kuaföre 2 suçtan daha tutuklama

DOLANDIRICILIKTAN TUTUKLANDI

Soner Gülnaz, nöbetçi 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'dolandırıcılık' ve 'diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanı takmak' suçlarından tutuklandı.

2 AYRI SORUŞTURMA DAHA YÜRÜTÜLÜYOR

Gülnaz hakkında halen  mağdurlara karşı yaralama eylemleri nedeniyle 'bilinçli taksirle yaralanmaya neden olmak' suçundan ayrı bir soruşturma yürütülüyor.

Sahte estetikçi kuaföre 2 suçtan daha tutuklama

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arda Turan Türkan Şoray'ın kızı yakınlaşması

Arda Turan Türkan Şoray'ın kızı yakınlaşması

125
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı hayatını kaybetti

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı hayatını kaybetti

178
İlber Ortaylı'dan Mustafa Armağan'a: Bir bok bilmiyor

İlber Ortaylı'dan Mustafa Armağan'a: Bir bok bilmiyor

396
İlber Ortaylı'nın Fetullah Gülen'i övdüğü video

İlber Ortaylı'nın Fetullah Gülen'i övdüğü video

225
Fetullahçıların internete düşen son kaseti

Fetullahçıların internete düşen son kaseti

128
Danıştay'ın 149. kuruluş yıl dönümü

Danıştay'ın 149. kuruluş yıl dönümü

63
64’lük First Lady estetik harikası

64’lük First Lady estetik harikası

94
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM