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Sahte Facebook hesabı ile şantaja 12 yıl hapis

Pakistanlı Muhammad Munir adlı kişi, bir kadının adı altında Facebook hesabı açarak şantaj yaptı.

12.07.2017 - 09:28
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The Express Tribune gazetesinin haberine göre adına sahte Facebook hesabı açılan kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan sanık, hesaba kadının fotoğraflarını yükledikten sonra şantaj yaptı.

12 YIL HAPİS, 300 BİN PAKİSTAN RUPİSİ TAZMİNAT

Peşaver mahkemesi, Pakistanlı 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Pakistanlı genci 300 bin Pakistan Rupisi tazminat ödemeye de mahkum etti.

KEFALETLE SALIVERİLME İSTEĞİ REDDEDİLDİ

Habere göre Muhammad Munir’in Peshawar Yüksek Mahkemesine ve Pakistan Yüksek Mahkemesine yaptığı ‘kefaletle salıverilme’ isteği de her iki mahkeme tarafından reddedildi.

Sahte Facebook hesabı ile şantaja 12 yıl hapis

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