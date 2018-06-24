Sahte gözlemci yabancılar serbest bırakıldı

Diyarbakır başta olmak üzere bazı kentlerde, kendilerini bağımsız gözlemci olarak tanıtan yabancı uyruklu şahıslar sandıklara müdahale etmeye çalıştı.

DİYARBAKIR

Lice'de HDP üyeleri ile oy kullanılan okulları ziyaret etmek isteyen ve üzerlerinde herhangi bir akreditasyon kartı bulunmayan İtalyan uyruklu Carmıne E, Paolo Z. ve Emanuela I. ile yanlarında rehber olarak bulunduğunu ifade eden Robin P'nin İlçe Seçim Kurulu Başkanının talimatıyla oy kullanılan binalara girişi engellendi. Lice Kaymakamı Abdulkadir Çelik, yaptığı açıklamada, ilçede seçim güvenliği ile ilgili bir sıkıntı yaşanmadığını ifade ederek, vatandaşların güvenli bir şekilde sandık başına gidip, vatandaşlık görevini yerine getirmeye devam ettiğini söyledi.





Sandık güvenliği ve seçmenin huzurlu bir ortamda oy kullanması için gerekli güvenlik tedbirlerin alındığına işaret eden Çelik, bunun takibinin yapıldığını aktardı. Çelik, ayrıca Karahasan Mahallesi muhtarının okul koridorunda beklemek suretiyle vatandaşları sandıklara yönlendirdiği yönünde aldıkları ihbar üzerine muhtarın bina dışına çıkarıldığını belirtti. Bu konuya yönelik sosyal medyada yer alan, "muhtar mahalleli adına oy kullandı", "muhtar gözaltına alındı" haberlerinin asılsız olduğunu ifade eden Çelik, "Ayrıca sosyal medyaya yansıyan kolluk kuvvetlerimizin sandık müşahitlerine baskı yaptığı ve tehdit ettiği haberleri de gerçeği yansıtmamaktadır. Bunların belli bir amaca yönelik algı operasyonu olduğu anlaşılmıştır." dedi.

AĞRI

Ağrı'da Cumaçay köyü bölgesinde AGİT listesinde olmadıkları halde kendilerini 'gözlemci' olarak tanıtan Fransız uyruklu Pascal Ange Torre, Hülliya Turan ve Christine Jeanne Camille Pranaund, İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

ERZURUM

Erzurum'un Tekman ilçesinde sahte "bağımsız seçim gözlemcisi" yaka kartı taşıyan kişi gözaltına alındı.

Tekman İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin güvenli şekilde yapılması amacıyla aldıkları tedbirler çerçevesinde Atatürk İlkokulu'na "bağımsız seçim gözlemcisi" yaka kartı takarak oy kullanılan bir okula girmeye çalışan Sertaç Ö'nün durumundan şüphelendi.

Yapılan incelemede üzerindeki kartın sahte olduğu belirlenen Sertaç Ö, gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen ve terör örgütü PKK propagandası yapmaktan adli makamlarda suç kaydı bulunan zanlı, polis merkezine götürüldü.

Sertaç Ö'nün işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.