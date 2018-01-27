Manisa'da sahte içkiden 2 günde 2 kişi öldü

Manisa Soma'da bir büfeden sahte içki satın alan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 2 kişinin de yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor.

Büfedeki sahte içkilerden ne kadar satıldığı henüz tespit edilemezken Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri büfe sahibini gözaltına aldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Büfe sahibi sorgusunda alkolü kendisinin değil bir başka arkadaşının ürettiğini ifade etti. Söz konusu şahsı da yakalayan ekipler evde yapılan aramada 24 litre hazırlanmış rakı, 13 adet doluma hazır 100’lük rakı şişesi, 6 litre anason aroması, 1 litre votka aroması, içkiyi damıtmak için kullanılan iki adet pet 10 litrelik pet şişelerden yapılmış araç, çok sayıda doluma hazır pet şişe ele geçirdi.

OTO CAM SUYU DA ELE GEÇİRİLDİ

Ele geçirilen malzemeler arasında oto cam suyunun da olması dikkat çekti. Oto cam suyunun içki yapımında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. Olayla ilgili büfe sahibi ve sahte içkileri üreten şahsın emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

SAHTE İÇKİDEN 2 KİŞİ ÖLDÜ

Sahte içki vakasında Ö.Ö. (46) isimli şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken İ.G. ise sevk edildiği Manisa Celal Bayar Hastanesi yolunda öldü. K.P. ile C.G.'nin ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Polis büfeden satılan içkilerin peşine düşerken vatandaşların da bu şekilde ev yapımı alkolleri tüketmemelerini, ikametlerinde varsa emniyet görevlilerine teslim etmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.