Sahte içkiden 1 kişi zehirlendi

İnatlı Kütah Mahallesi'ndeki bir pasajda 2 şişe sahte içki satın alan M.U, aynı gün fenalaşınca ailesi tarafından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Alkol komasına girdiği tespit edilen M.U, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Gaziantep'teki özel bir hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. M.U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayın ardından çalışma başlatan Kilis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içkinin satıldığı iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 545 şişe sahte içki ile 5 bin 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. İş yeri sahibi M.A.K, gözaltına alındı.