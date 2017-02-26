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Sahte içkiden hayatını kaybetti

Çatalca'da pazardan aldığı sahte içkiyi içen F.D. hayatını kaybetti. Sahte içkiyi satan F.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

26.02.2017 - 13:05
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.D.'nin zehirlenmesine sebep olan sahte içkinin nerede satıldığı ile ilgili soruşturma başlattı.

Jandarmanın araştırmaları sonucunda sahte içkilerin, Çatalca İlçesi'nde Perşembe günleri kurulan halk pazarında tezgah açan F.Ç. tarafından satıldığı tespit edildi.

POLİS TAKİBE ALDI

F.D.'nin ölümünden bu yana tezgah açmayan F.Ç. yakın takibe alındı. F.Ç.'nin pazar malzemelerini ve sahte içkileri taşıdığı araç, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Sahte içkiden hayatını kaybetti

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Araçta yapılan aramada; pet şişe ve bidonlara doldurulmuş litrelerce sahte içki, çeşitli markalara ait kaçak içki ile çok sayıda kaçak gıda maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan F.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Silivri Cezaevi'ne konuldu.

Sahte içkiden hayatını kaybetti

Sahte içkiden hayatını kaybetti

Sahte içkiden hayatını kaybetti

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