Sahte içkiden ölenlerin cenazesinde sahte içki: 12 ölü

Dominik Cumhuriyeti'nde 12 kişi sahte içki yüzünden hayatını kaybetti.
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Dominik'in Haiti sınırına yakın bölgede bir evde metanol ile elde edilen sahte likör, geçen hafta ölümlere neden olmuştu. Yetkililer, bu kişilerin cenaze törenine gelenlere ikram olarak sunulan likörün de aynı şekilde elde edildiğini açıkladı. Toplamda 12 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de hastanelik oldu.
Dominik Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Altagracia Guzman, güvenlik güçlerinin durumu araştırdığını bildirdi.
Şeker kamışından sahte likör üretimi, Haiti'de yaygın şekilde yapılıyor.