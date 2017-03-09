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Sahte içkiden zehirlenen dövmeci hayatını kaybetti

İstanbul Kadıköy'de sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan dövmeci Güray Tan Mısır, vefat etti.

09.03.2017 - 14:36
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Kadıköy'de dövmecilik yapan 45 yaşındaki Güray Tan Mısır, pazar günü rahatsızlanarak Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Mısır, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Servisinde tedavi altında tutulan Mısır, kurtarılamadı. Mısır'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

SAHTE İÇKİ SATICISI GÖZALTINA ALINDI

Yakınları, Güray Tan Mısır'ın kış aylarında İstanbul, yaz aylarında ise Antalya Olimpos'ta dövmecilik yaptığını, çok sevdiği Olimpos'ta defnedilmeyi vasiyet ettiğini, bu isteğini yerine getirerek Mısır'ın cenazesini Olimpos'ta toprağa vereceklerini söyledi.

Polis ekipleri, Mısır'ın, sahte içkiyi temin ettiği öne sürülen B.Ç.'yi gözaltına aldı. B.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'da Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Sahte içkiden zehirlenen dövmeci hayatını kaybetti

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