Sahte içkiden zehirlenen kişinin beyin ölümü gerçekleşti

Özcan Yılmaz (42) bir hafta önce Ümraniye’de bir büfeden aldığı içkiyi içtikten sonra rahatsızlandı.

Hastaneye kaldırılan Yılmaz, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen Yılmaz’ın ağabeyi, kardeşinin sahte içki kurbanı olduğunu söyledi.

"UCUZ DİYE ALDI"

Sahte içkinin ucuz olduğu için tercih edildiğini belirten ağabey Kaya Yılmaz, “Kardeşim tekel bayiinden sahte votka alarak bunu bir arkadaşı ile içiyor. Daha sonra bu içkiyi almaya devam ediyor. Bu içki ucuz olduğu için alkol bağımlılarını, parası olmayan herkesi cezp ediyor. Ucuz olmasından dolayı insanlar bunu üst üste içiyor. Kimisi zehirleniyor ölüyor, kimisi de şu an kardeşim gibi yoğun bakımlarda yatıyor. Benim kardeşimin beyin ölümü gerçekleşmiş.” dedi.

"KENDİMİ KURTARDIM"

İçkinin kendisini etkilemesi üzerine az içtiğini ve kustuğunu belirten Kaya Yılmaz’ın yanında bulunan arkadaşı Burçin S. ise “O gün ucuz diye ilerideki tekel bayiinden şişesi 15 lira olan votkalardan aldık. Ben birkaç duble içtim. Biraz gözlerim karardı kendimi iyi hissetmedim hemen istifra edip şişeyi kırdım. Arkadaşım o gün devam etti. Ertesi gün tekrar almış. Öğle saat 3 gibi beni arayarak, ‘Burçin ben iyi değilim, gözlerim kararıyor, midem bulanmaya başladı’ dedi. Kendisine eve gitmesini yakınlarını aramasını söyledim. Daha sonra abisinden yoğun bakıma kaldırıldığını, beyin ölümünün gerçekleştiğini öğrendim. Bu olayı katiyetle satılan kaçak içkiye bağlıyorum. Ben de o gün etkilendim. Kendimi kötü hissettiğim için kustum. Kendimi kurtardım. Ayran içtim, yoğurt yedim. Alkolü az miktarda aldığım için fazla etkilenmedim.” diye konuştu.