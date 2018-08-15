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Sahte imam bir kadına muska verirken yakalandı

Bartın'da, kendisini imam olarak tanıtan R.K., bir kadına kaynanası tatlı dilli olsun diye hazırladığı muskayı verirken, polis ekiplerince yakalandı.

DHA | 15.08.2018 - 08:07..
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Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini 'İmamım' diye tanıtan R.K.'nin, irtibata geçtiği kişilerin dini duygularını kullanarak, muska yazdığını tespit etti.

Harekete geçen ekipler, R.K.'yi Kırtepe Mahallesi'ndeki parkta, daha önce güvenini kazandığı kadına muska verdiği sırada yakaladı.

Sahte imam bir kadına muska verirken yakalandı

"KAYNANAMIN TATLI DİLLE KONUŞMASI İÇİN MUSKA YAZDIRDIM"

Muska yazdıran kadın, polislerin baskını sırasında, "Bu şahıs hoca, aman çarpılırsınız, aman dokunmayın. Benim kaynanam çok yaşlı. Huzursuzluk verdiği için bana kötü konuşuyordu. Ben de onun tatlı dille bana yaklaşması için hocaya 2 adet muska yazdırdım." dedi.

Sözde muskanın yazılı olduğu kağıdı bal veya reçel ile ıslatarak, kaynanasına yedireceğini, ikinci muskayı da sürahiye atıp, 3 gün beklettikten sonra kayınvalidesine içereceğini belirten kadın, eşinin annesiyle bu sayede iyi geçineceklerini öne sürdü.

Sahte imam bir kadına muska verirken yakalandı

AYNI SUÇTAN İŞLEM YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri, gözaltına aldığı R.K.'yi polis merkezine götürdü. R.K.'nin, 'tekke ve zaviyelerle türbelerin seddine ve türbedarlık ile birtakım unvanların men ve ilgasına muhalefet'ten cezaevinde yattığı, 'nikah kıymak' ve 'insanların dini duygularıyla oynamak'tan hakkında adli makamlarca işlem yapıldığı tespit edildi.

R.K.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Sahte imam bir kadına muska verirken yakalandı

"İMANI ZAYIF OLANLARI HEDEF ALIYORLAR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Bartın İl Müftüsü Mahmut Gündüz, bazı kişilerin zaman zaman sıkıntıları olduğunda bu tarz arayışlar içine girdiğini söyledi. Gündüz, "'Sihir yok' demek, doğru değil; çünkü Kur'an'da da atıf yapılıyor. Allah, 'Felak' ve 'Nas' surelerinde bu tür şeyler yaşandığında Allah'a sığınmamızı istiyor bizden. Yapılan bu büyüler, çok büyük günahlar arasında, inananların da büyük günah işlediği hadislerde geçiyor. 'Sihir' diye bir şey var. Sihrin dışında bir de böyle gelecekten haber veren, rızkın bollaşmasını temin eden, hastalıklara şifa olduğunu iddia eden bir kısım insanlar var. Bunların hiçbir hikmeti yok. Bunların temelinde menfaat var, para var. İnsanların bu tür şeylere itibar etmemelerini önemsiyorum. Dini anlamda zayıf olan imanları zayıf olanları hedef alıyorlar. İmanı sağlam olanlar, böyle bir şeye itibar etmiyorlar. Sıkıntılı vatandaşlar yardımını Allah'tan istesinler, bir kulun diğer bir kula bu konuda yardımı olamaz." diye konuştu.

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