taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.177
USD
3,8375
EURO
4,5383
ALTIN
155,74
PETR
63,7400

Sahte irsaliyeyle çalınan 30 tonluk trafo bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Turgut Özal mahallesine monte edilecekken çalınan trafo, vinç operatörünün dikkati sayesinde bulunurken zanlılar aranıyor.

İHA | 19.12.2017 - 14:58..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Mardin Kızıltepe’de kışa hazırlık yatırımları kapsamında Dicle Elektrik tarafından yerleştirilen ve Turgut Özal mahallesindeki yüzlerce eve kesintisiz elektrik sağlayacak olan 1.250 KVA gücündeki 30 tonluk trafo, sahte belgelerle çalınmıştı.

Özel siparişle yapılan ve yapımı uzun bir zaman gerektiren trafonun çalınmasının basit bir hırsızlık olayı olmadığını değerlendiren Dicle Elektrik yönetimi, kış şartları altında vatandaşlara kesintisiz enerji sunmak üzere yapılan yatırımın engellenmesiyle elektrik şirketi kadar vatandaşların da mağdur olduğunu vurguladı.

Yatırım yapmanın zorluklarına da değinen Dicle Elektrik yönetimi, yatırımların çeşitli nedenlerle engellenmeye çalışılmasını sert bir dille eleştirdi.

Sahte irsaliyeyle çalınan 30 tonluk trafo bulundu

"KÜÇÜMSENECEK BİR DURUM DEĞİL"

Güvenlik güçlerinin çalışmasıyla trafo kısa süre içinde Şırnak’ın Cizre ilçesindeki TOKİ mevkisinde bulundu. Dicle Elektrik ekipleri trafonun yeniden montajı için çalışmaya başladı. Dicle Elektrik Dağıtım, trafoyu çalanlar hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulundu.

30 tonluk devasa bir trafonun çalınmasının küçümsenecek bir durum olmadığının altını çizen Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, konuyla ilgili olarak hizmet verdikleri illerdeki yatırımlarına, şebekeye, malzemelere ve halkın enerji alabilmesi için kurulan tesislere verilen zararlardan çok rahatsız olduklarını belirtti. Turgut Özal Mahallesi’ne kesintisiz elektrik sağlayacak olan 1.250 KVA gücündeki 30 tonluk trafonun sahte belgelerle fütursuzca çalındığını kaydeden Karagüzel, trafonun özel bir ürün olduğunu, özel siparişle yapıldığını da sözlerine ekledi.

VİNÇ OPERATÖRÜNÜN DİKKATİYLE BULUNDU

Çalınan 30 ton ağırlığındaki köşk tipi trafonun bulunmasında nakliye firmasında görevli vinç operatörünün dikkatinin etkili olduğu ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, çalıntı trafoyu indirdiği yeri söyleyen operatör, sahte irsaliye belgesi ile gece geç saatte trafoyu yükletmek isteyenlerden şüphelenerek yükleme sırasında cep telefonu ile görüntü çekti. Bu görüntüleri inceleyerek hırsızların kimliğini belirleyen güvenlik güçleri aramalara başladı.

İlginizi Çekebilir
İş yerinden çıkarken tabancayla vuruldu
Malatya’da Muhammed İkbal A., işyerinden çıkan Mahmut D.'yi tabancayla vurarak yaraladı.
FETÖ davasında tutuklanan avukat tahliye edildi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün avukatlık yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Nuri Polat, çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi.
Cumhurbaşkanı, AK Parti Çorum İl Kongresi’ne katılacak
AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Ocak’ta gerçekleşecek AK Parti Çorum İl Kongresine katılacağını açıkladı.
Türkiye birikimleriyle büyüyor
Birikim Okulları Batıkent Kampüsü Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın katılımlarıyla açıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mesut Yılmaz'ın en acı günü

Mesut Yılmaz'ın en acı günü

102
Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

145
Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

419
ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

207
Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

237
Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

65
Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM