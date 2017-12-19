Sahte irsaliyeyle çalınan 30 tonluk trafo bulundu

Mardin Kızıltepe’de kışa hazırlık yatırımları kapsamında Dicle Elektrik tarafından yerleştirilen ve Turgut Özal mahallesindeki yüzlerce eve kesintisiz elektrik sağlayacak olan 1.250 KVA gücündeki 30 tonluk trafo, sahte belgelerle çalınmıştı.

Özel siparişle yapılan ve yapımı uzun bir zaman gerektiren trafonun çalınmasının basit bir hırsızlık olayı olmadığını değerlendiren Dicle Elektrik yönetimi, kış şartları altında vatandaşlara kesintisiz enerji sunmak üzere yapılan yatırımın engellenmesiyle elektrik şirketi kadar vatandaşların da mağdur olduğunu vurguladı.

Yatırım yapmanın zorluklarına da değinen Dicle Elektrik yönetimi, yatırımların çeşitli nedenlerle engellenmeye çalışılmasını sert bir dille eleştirdi.

"KÜÇÜMSENECEK BİR DURUM DEĞİL"

Güvenlik güçlerinin çalışmasıyla trafo kısa süre içinde Şırnak’ın Cizre ilçesindeki TOKİ mevkisinde bulundu. Dicle Elektrik ekipleri trafonun yeniden montajı için çalışmaya başladı. Dicle Elektrik Dağıtım, trafoyu çalanlar hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulundu.

30 tonluk devasa bir trafonun çalınmasının küçümsenecek bir durum olmadığının altını çizen Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, konuyla ilgili olarak hizmet verdikleri illerdeki yatırımlarına, şebekeye, malzemelere ve halkın enerji alabilmesi için kurulan tesislere verilen zararlardan çok rahatsız olduklarını belirtti. Turgut Özal Mahallesi’ne kesintisiz elektrik sağlayacak olan 1.250 KVA gücündeki 30 tonluk trafonun sahte belgelerle fütursuzca çalındığını kaydeden Karagüzel, trafonun özel bir ürün olduğunu, özel siparişle yapıldığını da sözlerine ekledi.

VİNÇ OPERATÖRÜNÜN DİKKATİYLE BULUNDU

Çalınan 30 ton ağırlığındaki köşk tipi trafonun bulunmasında nakliye firmasında görevli vinç operatörünün dikkatinin etkili olduğu ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, çalıntı trafoyu indirdiği yeri söyleyen operatör, sahte irsaliye belgesi ile gece geç saatte trafoyu yükletmek isteyenlerden şüphelenerek yükleme sırasında cep telefonu ile görüntü çekti. Bu görüntüleri inceleyerek hırsızların kimliğini belirleyen güvenlik güçleri aramalara başladı.