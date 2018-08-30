Sahte istihbaratçılar kaçakçıları gasbetti

Uzunköprü ilçesine bağlı Gemiciköy’de köylüler, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 otomobili durdurdu. Kendilerini istihbaratçı olarak tanıtan ve aracın içinde 2 kişi olduğunu ifade eden köylüler, daha sonra 1 aracın olay yerinden hızla uzaklaştığı söyledi. Köylüler diğer 2 aracı ise kendi imkânları ile jandarma ekipleri gelene kadar beklettiklerini ifade etti.

İSTİHBARATÇIYIZ DEYİP GASBETTİLER

Olay yerine gelen jandarma ekipleri köyde durdurulan araçlarda bulunan Ö.E., S.Ö., S.Ç., ve O.Ş.’nin sorgularının yapılması üzerine Uzunköprü ilçe jandarma komutanlığına getirildi. Sorgu sırasında S.Ç verdiği ifade de İstanbul’dan almış oldukları 4 Suriye uyruklu vatandaşı Gemiciköy’e bıraktıklarını söyledi. Geri dönerken yolda kendilerini istihbaratçı olarak tanıtan Ö.E ve S.Ö araçta bulunan S.Ç’nin kafasına tabanca ile vurarak üzerinde olan 400 TL’yi zorla alarak kayıplara karıştığı ifadesini verdi.

4 KAÇAKÇI HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Jandarma ekipleri yapılan aramalar ve kontrollerden sonra gözaltına alınan S.Ç., O.Ç , Ö.E , ve O.Ş’yi göçmen kaçakçılığı suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Uzunköprü adliyesinde görülen mahkemelerinin ardından göçmen kaçakçılığı suçundan yakalanan 4 kişi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.