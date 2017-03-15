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Sahte jandarma gerçeğinden kaçamadı

Manisa’da kendisini jandarma personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmaya çalışan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

15.03.2017 - 17:11
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Sahte jandarma gerçeğinden kaçamadı

Olay, 7 Mart tarihinde Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağıçobanisa Mahallesi’nde meydana geldi.

Bir iş yerinden kendisini jandarma personeli M.Y. olarak tanıtarak, borç karşılığı akaryakıt alan şahsın durumundan şüphelenen iş yeri sahibi konuyu jandarma ekiplerine bildirdi.

Yapılan araştırmanın ardından kendisini jandarma personeli olarak tanıtan ve dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şahsın jandarma olmadığı öğrenildi. Şüpheli M.Y. yapılan çalışmalar sonucu 10 Mart tarihinde yakalandı.

ASKERİ MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda; 1 adet el telsizi, 1 adet el telsiz mikrofonu, bir adet isim, rütbe ve görev bilgisi yazılı masa isimliği, 1 adet tabanca şarjörü, 1 adet jandarma amblem ve üniformalı fotoğraflı kupa bardak, 1 adet asayiş olayları notları alınmış ajanda, 1 adet jandarma amblemli cüzdan, 1 adet rütbe ile 300 adet üniforma ile çekim yapılmış fotoğraf ele geçirildi. Yakalanan şahıs adli makama sevk edildi.

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