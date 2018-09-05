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Sahte kimliğin sahibi de aranan şahıs çıkınca yakalandı

3 ayrı suçtan aranan E.K., tatil için gittiği otelde yakalanmamak için kimliğini kullandığı ortağının da aranan şahıs çıkması sonucu, yakayı ele verdi.

İHA | 05.09.2018 - 07:49..
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Özel ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 3 kaydı bulunan bir şahıs, eşi ile birlikte İstanbul’dan Gümbet Mahallesi’ndeki bir otele tatile gitti.

Şahıs, aranması olduğu için otele giriş yaparken ortağının kimliğini kullandı. Ortağı da aranan şahıs çıkınca ihbarı alan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otele gitti.

Sahte kimliğin sahibi de aranan şahıs çıkınca yakalandı

GERÇEĞİ İTİRAF ETMEK ZORUNDA KALDI

Şahıs, otelde polisin yaptığı kontrolde yine aranması olan ortağı K.D.’nin kimliğini beyan etti. Şahsın durumundan şüphelenen polis ekipleri, birkaç soru daha sorunca gerçeği itiraf etti.

Şahsın gerçek kimliğinin E.K. olduğu, kimliğini kullandığı ortağı K.D.’nin aranan şahıs olduğu öğrenildi.

SERBEST KALDI

Gözaltına alınıp ifadesi alınan E.K.’ya, ‘Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması’ suçundan işlem yapılıp serbest bırakıldı.

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