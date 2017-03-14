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Sahte kimlik bankayı borçlu çıkardı

Sahte kimlikle bir bankada çek hesabı açan ve kestiği çekleri piyasaya dağıtan kişi, bankayı borçlu çıkardı.

14.03.2017 - 12:24
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banka

Tekirdağ Çerkezköy’de bir kişi, alacağına karşılık kendisine verilen çeki tahsil etmek istedi. İlgili çek karnesi sahibinin bu hesabı sahte kimlikle açtığı ortaya çıkınca, ödemesi yapılmadı.

YARGITAY BANKAYA ÖDETTİ

Alacaklı kişi de çek karnesini veren bankaya dava açtı. Yargıtay’a uzanan davada, 12 bin 600 TL’lik çek bedelinin faiziyle birlikte banka tarafından ödenmesine karar verildi.

Kararı değerlendiren Avukat Cevat Kazma, bankanın, çek karnesi verdiği kişi hakkında yeterli derecede durum araştırması yapmadığı, gerekli dikkat ve özeni göstermediği gerekçesiyle çıkan zararı ödemek zorunda kaldığını belirtti.

Cevat Kazma, bu tür nedenlerle ortaya çıkabilecek sorunlardan bankaların direkt sorumlu olacağını vurgularken, bankaların çek hesabı açtığı kişilerin sosyo-ekonomik durumlarını ve kimlik bilgilerini çok daha dikkatli incelemek zorunda olduğunu dile getirdi.

NOTERLER DE DİKKAT ETMELİ

Benzer problemlerin ve sorumlulukların noterlerde de olduğunu belirten Avukat Cevat Kazma, “Sahte kimlikle vekaletname çıkarılması halinde, Yargıtay noteri sorumlu tutmaktadır.” açıklamasını yaptı.

Yeni çıkarılan kimlikler ile bu tür olumsuzlukların engellenebileceğini ifade eden Cevat Kazma, ancak bu geçiş sürecinde hem bankaların hem noterlerin şüpheli kişilerin nüfus kayıt sisteminden farklı bilgileri teyit etmesinin önemine değindi.

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