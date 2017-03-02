taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.320
USD
3,6578
EURO
3,8553
ALTIN
146,55
PETR
56,0500

Sahte kimlikle 1 milyon lira kredi çeken kişiye 45 yıl hapis

17 kişinin kaybettiği kimlik ve sürücü belgesi ile toplam 1 milyon lira kredi çeken Afganistan uyruklu Murad Keyman'ın davası sonuçlandı.

02.03.2017 - 09:15
  1. Haberler
  2. İç Haber

afgan

Bursa'da 2015 yılının haziran ayında, kayıp kimlikleri eline geçirip bunların üzerine kendisine ait ayrı fotoğrafları koyan Afganistan uyruklu Murad Keyman, para çekmek için gittiği bir banka şubesinde, görevlinin kendisinden şüphelenmesi üzerine polis tarafından yakalandı.

TOPLAM 1 MİLYON LİRA KREDİ ÇEKTİ

17 kişinin kaybettiği kimlik ve sürücü belgesi ile toplam 1 milyon lira kredi çeken Keyman'ın, parayı almak için bankaya giderken, dikkat çekmemek için kimlik üzerindeki fotoğraftaki kıyafetlerden giydiği ortaya çıktı. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklandı.

Sahte kimlikle 1 milyon lira kredi çeken kişiye 45 yıl hapis

"BENİ KARDEŞİM YAKTI"

Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Dolandırıcılık' suçularından dava açılan ve hakkında toplam 85 yıl hapis cezası istenen Keyman, ilk duruşmadaki ifadesinde, suçsuz olduğunu ileri sürerek, "Ben kimseyi dolandırmadım. Beni, aramızda husumet bulunan kardeşim yaktı. O zamanında, 'Sana öyle bir iş yapacağım ki, cezaevinden çıkmayacaksın' demişti. Söylediğini de yaptı. Suçsuz yere 1.5 yıldır hapisteyim. Beni ne olur bırakın. Serbest kalırsam size söz veriyorum tüm duruşmalara katılacağım." dedi.

Sahte kimlikle 1 milyon lira kredi çeken kişiye 45 yıl hapis

Karar duruşmasında da aynı ifadeleri tekrarlayan Keyman, "Bana yurt dışı yasağı konularak, azad etmenizi istiyorum." dedi.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, verilen kısa bir ara ardından, sanık Keyman’a toplam 45 yıl 9 ay 30 gün hapis, 26 bin lira da para cezası verdi.

Sahte kimlikle 1 milyon lira kredi çeken kişiye 45 yıl hapis

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İzmir'de cezaevinde yangın

İzmir'de cezaevinde yangın

66
AP'den İngiltere'ye serbest dolaşım hakkı uyarısı

AP'den İngiltere'ye serbest dolaşım hakkı uyarısı

9
Real Madrid 16 hafta sonra liderliği Barcelona'ya verdi

Real Madrid 16 hafta sonra liderliği Barcelona'ya verdi

4
Şanlıurfa'da saldırı talimatı veren terörist öldürüldü

Şanlıurfa'da saldırı talimatı veren terörist öldürüldü

13
Hırsızlar yaşlı adamı öldürüp eşine işkence yaptı

Hırsızlar yaşlı adamı öldürüp eşine işkence yaptı

55
Kanada'da dünyanın en eski yaşam izleri bulundu

Kanada'da dünyanın en eski yaşam izleri bulundu

12
Başak Dizer'in 18 yaşındaki hali

Başak Dizer'in 18 yaşındaki hali

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM