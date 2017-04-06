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Sahte kimlikle kredi çekmeye çalışırken yakalandı

Çanakkale'de, bir banka şubesinden sahte kimlikle kredi çekmeye çalışan şüpheli yakalandı.

06.04.2017 - 10:36
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İstanbul'dan Çanakkale'ye giden İ.A, kent merkezindeki özel bir bankanın şubesine giderek 30 bin liralık kredi başvurusunda bulundu.

HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİLER

Banka görevlileriyle görüşen İ.A, gerekli evrakları yetkiliye teslim etti. Müşterisinin hareketlerinden şüphelenen bireysel müşteri hizmetleri yetkilisi, kredi işlemlerini sürdürdüğü sırada durumu bankanın güvenlik görevlilerine bildirdi.

KİMLİĞİ SAHTE ÇIKTI

Yapılan kontrolde, İ.A'nın kredi çekmek için kullandığı kimliğin sahte olduğu tespit edildi.

Olay yerine çağrılan polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

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