Sahte kimlikle kredi çekmeye çalışırken yakalandı

İstanbul'dan Çanakkale'ye giden İ.A, kent merkezindeki özel bir bankanın şubesine giderek 30 bin liralık kredi başvurusunda bulundu.
HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİLER
Banka görevlileriyle görüşen İ.A, gerekli evrakları yetkiliye teslim etti. Müşterisinin hareketlerinden şüphelenen bireysel müşteri hizmetleri yetkilisi, kredi işlemlerini sürdürdüğü sırada durumu bankanın güvenlik görevlilerine bildirdi.
KİMLİĞİ SAHTE ÇIKTI
Yapılan kontrolde, İ.A'nın kredi çekmek için kullandığı kimliğin sahte olduğu tespit edildi.
Olay yerine çağrılan polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.