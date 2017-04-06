Sahte kimlikle kredi çekmeye çalışırken yakalandı

1 FETÖ yalanıyla dolandırdığı 50 bin lirayı pavyonda harcadı Bursa'da FETÖ yalanıyla 5 kişiyi toplam 50 bin lira dolandırdığı öne sürülen 45 yaşındaki İbrahim B., polis ekipleri tarafından yakalandı.

2 Siirt'te parçalanmış kız çocuğu cesedi bulundu Siirt'te parçalanmış halde bir ceset bulundu. Cesedin bir kız çocuğuna ait olduğunu tespit edildi.

3 İranlı kadınların sınır dışı edilmesini AYM durdurdu 6 İranlı kadına konsomatrislik yaptıkları için verilen sınır dışı kararı Anayasa Mahkemesi tarafından durduruldu.

4 Sofya Havalimanı ihalesi iptal edildi Bulgaristan Hükümeti, Sofya Havalimanı'nın işletilmesi ile ilgili olan ihaleyi iptal etti.

5 Kolombiya'daki sel faciasında ölü sayısı artıyor Kolombiya'nın Mocoa şehrinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 293'e çıktı.

6 Sevimli kurbağaların eğlenceli dünyası Endonezyalı fotoğraf sanatçısı Tanto Yensen, kurbağaları doğal yaşam alanlarında görüntüledi.