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Sahte kimlikle tedavi olan PKK'lı teröriste müebbet hapis

Yaralandıktan sonra sahte kimlikle giriş yaptığı hastanede tedavi olurken yakalanarak tutuklanan sanık Sibel U, müebbet hapis cezası verildi

24.02.2017 - 09:57
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Sahte kimlikle tedavi olan PKK'lı teröriste müebbet hapis

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Sibel U. ve avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında verdiği mütalaasında, sanığın Sur ilçesinde güvenlik güçleri ile girilen çatışmada yaralandığının ve bu sırada ateşli silah kullandığının tespit edilmesi nedeniyle üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli şüphenin bulunması gerekçesiyle cezalandırılması yönünde görüşünü bildirdi.

Sanık Sibel U, terör örgütü PKK üyesi olmadığını ileri sürdü.

NASIL YARALANDIĞIMI BİLMİYORUM

Sur ilçesinin tarihi bir olduğu için gezmek amacıyla geldiğini iddia eden Sibel U, savunmasında şu ifadelere yer verdi:

"Nasıl yaralandığımı bilmiyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Ben kendimi Rozerin Altun olarak tanıtmadım. Hemşireler öyle söylemiş. Ben de ailemle sorun yaşadığım için bana ulaşmamaları için bu konuda sesimi çıkarmadım. Ben sonradan Rozerin Altun olmadığımı ismimin Sibel U. olduğunu polislere söylemiştim. Suçlamaları kabul etmiyorum."

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Tahliye talebinin ardından mahkeme, tutuklu sanık Sibel U'nun "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

2 yıl önce Diyarbakır'ın Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan Sibel U, "Rozerin Altun" isimli sahte kimlikle 17 Ekim 2015'te hastaneye giriş yaparak tedavi olduğu sırada gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Yapılan araştırmalar sonucunda 22 Haziran 2016'da Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen terör operasyonda ele geçirilen kadın örgüt mensuplarının bilgilerinin yer aldığı dökümanda sanığın isminin yer aldığı, örgüt mensupları arasından gerçekleştirilen telsiz görüşmesinde sanığın çatışmada yaralandığı ve sicil bilgilerinin geçtiği tespit edilmişti.

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