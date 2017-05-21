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Sahte kimlikle telefon almaya çalışırken yakalandı

Denizli'de sahte kimlikle telefon almaya çalışan genç yakalandı. Mahkemeye çıkan zanlı tutuklandı.

21.05.2017 - 16:12
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Denizli'de 18 Mayıs Perşembe günü saat 17.00 sıralarında Gazi Bulvarı'ndaki bir telefon bayisine girip cep telefonu almak isteyen Muhammet R.B.'nin verdiği kimlik bilgilerini sisteme giren şirket personeli, kimliğin sahte olduğunu fark etti.

MAĞAZA ÇALIŞANLARI FARK ETTİ

İşyeri çalışanları dolandırıcıya, sistemde bir gün önce aynı kimlikle Muğla'dan alışveriş yapıldığını, kimlik bilgilerinin sahte olduğunu söylemesi üzerine paniğe kapılan dolandırıcı, hemen işyerinden kaçmaya başladı. Mağaza Müdürü Mesut Kara ve çalışanlar dolandırıcının peşinden koşarak, yakalamaya çalıştı. Dolandırıcının kaçma ve çalışanların dolandırıcıyı kovalama anları güvenlik kameralarına da yansıdı.

Sahte kimlikle telefon almaya çalışırken yakalandı

TUTUKLANDI

Durumumun bildirilmesiyle olay yerine gelen polis, güvenlik kameralarını inceledi. Dolandırıcının yakalanması için çalışma başlatan Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette sorgusu biten dolandırıcı sahtecilik suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye sevk etti. Mahkemede ifadesi alınan Muhammet R.B., dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte kimlikle telefon almaya çalışırken yakalandı

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