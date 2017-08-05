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Sahte kimliklerle kredi çeken 2 kişi tutuklandı

Sahte kimlik bilgileriyle banka hesabı açarak 4 kez kredi çeken 2 kişi, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalandı.

05.08.2017 - 15:32
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Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir bankanın Eyüp Göktürk’teki şubesinin ihbarı üzerine çalışma başlattı.

SAHTE KİMLİKLERLE KREDİ ÇEKTİLER

Polis ekipleri, bankanın farklı şubelerinden toplam 4 defa sahte kimliklerle hesap açılarak, kredi çekildiğini belirledi.

Sahte kimliklerle kredi çeken 2 kişi tutuklandı

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Ekipler, şüphelilerin banka güvenlik kamera görüntülerinden kimliklerini tespit ederek takibe başladı. Polis, Ahmet S. ve Cemil P.’nin çektikleri 4 krediyle bankayı 60 bin lira dolandırdığını belirlemesi üzerine operasyon kararı aldı. 2 Ağustos’ta yapılan operasyonda Ahmet S. ve Cemil P. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ve otomobillerinde yapılan aramalarda, sahte kimlik yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda sahte kimlik kartı ele geçirdi.

Sahte kimliklerle kredi çeken 2 kişi tutuklandı

PARAYI ÇEKEMEDİLER

Öte yandan polis ekipleri Ahmet S. ve Cemil P.’nin aynı bankanın başka şubelerinden 3 kredi başvurusu daha yaptığını belirleyerek, yakalandıkları için hesaplarına yatan parayı çekemediklerini tespit etti.

TUTUKLANDILAR

Vatan Caddesi’nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ki işlemleri tamamlanan Ahmet S. ve Cemil P. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Sahte kimliklerle kredi çeken 2 kişi tutuklandı


Sahte kimliklerle kredi çeken 2 kişi tutuklandı

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