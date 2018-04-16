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Sahte komiser gözaltına alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde kendisini komiser olarak tanıtan dolandırıcıyı linç edilmekten polis kurtardı.

İHA | 16.04.2018 - 20:11..
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Kendisini komiser olarak tanıtan D.N. (45) isimli şahıs bir süre önce M.Ö. isimli kadını kandırarak telefon aldırdı. Aldığı telefonu 600 liraya satan sahte komiser, M.Ö isimli kadını tekrar arayarak para istedi.

SAHTE POLİS LİNÇ EDİLECEKTİ

Dolandırıldığını anlayan M.Ö., oğlu ve kardeşini arayarak durumu bildirdi. Hacınabi Mahallesi Karabiber Sokak'ta M.Ö’nün oğlu ve kardeşi tarafından dövülen sahte komiser D.N., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından linç edilmekten kurtarıldı. Olay sonrası Bafra Devlet Hastanesinde tedavisi yapılan sahte komiser gözaltına alındı. Olayla ilgili incelme sürüyor.

Sahte komiser gözaltına alındı

Sahte komiser gözaltına alındı

Sahte komiser gözaltına alındı

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