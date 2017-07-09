Sahte öğretmen kazancını faiziyle geri ödeyecek

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre; Trabzon’da Dernekpazarı Kaymakamlığı öğretmenin borcunu tespit ederek mahkemeye gönderirken, Erzurum Çat Kaymakamlığı da çalışmalarını sürdürüyor.

Kendisini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olmuş gibi gösteren Rukiye G.S., istenen belgeyi Ankara’daki kardeşinden Trabzon’da görev yaptığı ilçedeki PTT şubesine faks çekmesini istedi.

Belgenin ulaştığı Milli Eğitim Şube Müdürü, PTT şubesinden yaptığı araştırma üzerine belgenin önce Ankara’ya gönderildiğini sonra tekrar aynı şubeye faks çekildiğini tespit ederek sahtekârlığı ortaya çıkardı.

EMEKLİLİĞİNE BİR YIL KALA FOYASI ORTAYA ÇIKTI

Emekliliğine bir yıl kala foyasının ortaya çıkarılması üzerine hakkında iki ayrı suçtan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis talebiyle dava açılan Rukiye G.S.’nin devleti uğrattığı zararın boyutu araştırılıyor.

Tutuksuz yargılanan öğretmen için görev yaptığı 2 ildeki Çat ve Dernekpazarı kaymakamlıklarına birer yazı gönderen Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi, öğretmenin devletten aldığı tüm ücretlerin belirlenmesini istedi.

TRABZON'DA 330 BİN TL TESPİT EDİLDİ

11 yıl Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinde görev yapan Rukiye G.S.’nin devletten maaş ve diğer ücretler olarak 330 bin 578 TL aldığı tespit edildi.

ERZURUM'DA TESPİT İŞLEMİ DEVAM EDİYOR

Mahkeme şimdi Rukiye G.S.’nin 8 yıl görev yaptığı Erzurum’un Çat ilçesinde aldığı ücretin tespitini bekliyor.

Çat Kaymakamlığı’nın çalışmalarını sürdürdüğü öğrenilirken sahte öğretmenin devletten aldığı ücretlerin kendisinden faiziyle isteneceği ileri sürüldü.