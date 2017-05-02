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Sahte öğretmenin avukatından ilginç savunma

Trabzon'da sahte diplomayla öğretmenlik yapan R.G.S'nin avukatı; "Müvekkilim aldığı paranın karşılığında hizmet verdi" savunması yaptı.

02.05.2017 - 16:44
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öğretmen

Trabzon'da, sahte diplomayla 15 yıl öğretmenlik yaptığı belirlenen kadının yargılanmasına devam edildi.

MEB MÜDAHİL OLDU

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, hakkında kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan dava açılan tutuksuz sanık R.G.S. katılmadı. Duruşmada, Milli Eğitim Bakanlığı adına avukat Elmas Turhan ile sanık müdafi Ali Sürmen hazır bulundu.

Avukat Turhan, bakanlığın davaya katılma taleplerini ileterek, sanıktan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Milli Eğitim Bakanlığı'nın davaya katılma taleplerini kabul etti.

"MÜVEKKİLİM ALDIĞI PARA KARŞILIĞI HİZMET VERDİ"

Sanık avukatı Sürmen ise; önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, zarar konusunda katılan kurumun beyanlarını kabul etmediklerini aktardı.

Kurumun belirtmiş olduğu rakamların gerçek zarar olmadığını öne süren Sürmen, "Çünkü müvekkil sanık kurumdan almış olduğu bu paralar karşılığında hizmet vermiştir. Eğer bu hizmeti kabul etmeyip alınan maaşı gerçek zarar olarak kabul edersek öğrencilerin bu hizmet karşılığında almış oldukları diplomaların da iptal olması gerekir. Kurum, bu öğrencilere müfredatta ders verilmesi için aynı bedeli her halükarda ödeyecekti. Bu nedenle iddia edilen zarar gerçek zarar değildir." ifadelerini kullandı.

329 BİN TL ÖDENMESİ TALEP EDİLİYOR

Sanık avukatının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, iddia edilen dolandırıcılık suçu nedeniyle oluşmuş zarar varsa miktarının ne olduğunun mağdur kurumdan sorulması gerekçesiyle duruşmayı erteledi.

R.G.S.'nin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın MEBSİS üzerinden öğretmenlerin bilgilerini güncellemesi üzerine diplomasının sahte olduğu ortaya çıkmıştı.

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan sanık hakkında hazırlanan iddianamede, görev yaptığı süre içerisinde devletten aldığı 329 bin liranın faiziyle ödenmesi talep ediliyor.

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