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Sahte para operasyonunda 58 bin 600 TL ele geçirildi

Karaman'da polis tarafından durdurularak arama yapılan bir otomobilde, 58 bin 600 lira sahte parayla bir adet sahte çek ele geçirildi.

AA | 15.02.2018 - 02:45..
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Durdurulan araçta çıkan sahte paraların ardından olayla ilgili otomobildeki 1'i yabancı uyruklu kadın olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.

İHBAR ÜZERİNE SAHTE PARA BASANLAR YAKALANDI

Karaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bazı kişilerin İstanbul'dan temin ettikleri sahte paraları Karaman'da piyasaya süreceği yönünde bilgi aldı.

Bunun üzerine ekipler, takibe aldıkları şahısların içinde bulunduğu otomobili Karaman- Koya yolu üzerindeki uygulama noktasında beklemeye başladı. Şüpheliler Ali Y., İshak D., Muhammet A. ve Özbekistanuyruklu Nelya U.'nun içinde bulunduğu ve ön camında 'Polis Emeklileri Derneği' yazılı sahte araç tanıtım kartı bulunan otomobili uygulama noktasında durdurdu.

Sahte para operasyonunda 58 bin 600 TL ele geçirildi

58 BİN TL VE SAHTE ÇEK ELE GEÇİRİLDİ

Otomobilde yapılan aramada 200 TL'lik 225, 100 TL'lik de 76 sahte banknot ile 1 adet sahte çek ele geçirdi. Ali Y.'nin yapılan üst aramasında da adı ve fotoğrafının yer aldığı, Polis Emeklileri Derneği yazılı sahte üye tanıtım kartı ile Emniyet ve Huzur Polis Haber Gazetesi yazılı basın tanıtım kartı bulundu. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Hamidiye Mahallesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü.

Bu arada gözaltına alınan şüphelilerden Ali Y.'nin daha öncede köylerdeki çiftçilerden hayvan satın alarak sahte paraları piyasaya sürdüğü belirtildi. Ayrıca Ali Y.'nin, gittiği gazinolarda da sahte paraları bahşiş olarak verdiği de ileri sürüldü.

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