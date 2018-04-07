Sahte parayla alışveriş yapan zanlılar yakalandı

Isparta kent merkezindeki 3 ayrı işyerinde sahte para kullanıldığı ihbarını alan polis harekete geçti. İşyerlerine giderek güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, 3 şüpheliyi görüntülerden tespit ederek Burdur yolu çıkışında kullandıkları araçla birlikte yakaladı.

SAHTE PARAYLA EŞYA ALDILAR

Şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda, sahte 3 bin 500 TL ile sahte 200 Amerikan Doları ve sahte paraları kullanarak yaptıkları alışveriş sonucu aldıkları çok sayıda eşya ele geçirildi. Olaya karışan M.C., C.T. ve E.Y. isimli 3 şahıs Isparta Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alındı.

BİR ŞÜPHELİ 10 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU

Şahısların emniyetteki işlemleri sırasında M.C. isimli şüphelinin polise verdiği kimlik bilgilerinin aslında akrabasına ait olduğu ve yapılan araştırmalar sonucunda 3 farklı ilde daha ‘Parada sahtecilik’ ve 1 ilden ise ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan, hakkında toplam 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Isparta Emniyeti’ndeki gerekli işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.C.’nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği, diğer 2 şahsın ise serbest kaldığı öğrenildi.