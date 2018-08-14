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Sahte pasaport yapan Suriyeli çift

Hatay'da 5-10 bin lira karşılığında sahte pasaport, ehliyet, kimlik hazırlayan 2 kişi yakalandı.

İHA | 14.08.2018 - 20:03..
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Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı Reyhanlı İlçe Jandarma ekipleri, daha önceden takip ettikleri Suriye uyruklu karı koca olan M.A. ile E.A.‘nın evlerine yaptıkları operasyonda şahısları suçüstü yakaladı.

SAHTE KİMLİK, PASAPORT ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda sahte pasaport, kimlik, ehliyet basımında kullanılan makine, boya, kağıt, basım malzemesi ve çok sayıda sahte ehliyet, kimlik ve pasaport ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan karı-koca M.A ile E.A‘nın sorgularının sürdüğü belirtildi.

Sahte pasaport yapan Suriyeli çift

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