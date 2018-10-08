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Sahte pasaportla emekli olan Musa dede, hakim karşısında

Trabzon'da, kuzeninin pasaportuyla Almanya'ya çalışmaya giden ve emekli olan Musa K., 48 yıl sonra yeni pasaport çıkarmak isteyince yakayı ele verdi.

DHA | 08.10.2018 - 18:12..
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Akçaabat ilçesi Kaleönü Mahallesi'nde oturan Musa K. (85) ile kuzeni Veysel K. (81), 1970 yılında Almanya'ya işçi olarak gitmek için başvuruda bulundu. Veysel K.'nin başvurusu onaylandı, Musa K.'ninki ise reddedildi.

İddiaya göre, o dönem hastalanan kuzeni ile anlaşan Musa K., Veysel K.'nin pasaportuna kendi fotoğrafını yapıştırarak Almanya'ya gitti. Almanya'da bir fabrikada işe giren Musa K., yıllarca Türkiye'ye gelip gitti, ancak pasaportundaki sahtecilik fark edilmedi. Almanya'da emekli olan Musa K., 15 yıl önce yurda kesin dönüş yaparak memleketine yerleşti.

Sahte pasaportla emekli olan Musa dede, hakim karşısında

YENİ PASAPORT BAŞVURUSU YAPINCA ORTAYA ÇIKTI

3 yıl önce Almanya'ya yakınlarını ziyarete gitmek isteyen Musa K., kuzeni Veysel K. adına yeni pasaport başvurusunda bulundu. Veysel K. adına onaylanan pasaportun teslimi için haber bekleyen Musa K. yerine, kargo yetkilileri Veysel K.'nin torunu Mustafa K.'ye ulaştı. Mustafa K.'nin kargo personeline dedesinin pasaport başvurusu olmadığını söylemesi üzerine durum polise bildirildi. Yapılan incelemede, pasaporttaki kimlik bilgilerinin Veysel K.'ye, fotoğrafın ise Musa K.'ye ait olduğu anlaşıldı ve 48 yıllık sahtecilik ortaya çıkarıldı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Musa K., Veysel K. ve torunu Mustafa K.'nin ifadelerine başvuruldu.

Musa K. savcılık ifadesinde, "Veysel ile Almanya'ya gitmek üzere müracaatta bulunduk. Bana çıkmadı, ona izin çıktı. Veysel o dönemde hasta olduğundan Almanya'ya gitmedi. Bunun üzerine konuştuk ve Almanya'ya gitmem için anlaştık. Pasaport çıkarttım ve Almanya'ya gittim. Almanya'da Veysel K. ismiyle çalıştım ve emekli oldum. Emekli olduktan sonra Türkiye'ye döndüm. Almanya'ya gitmek üzere yeniden başvuruda bulundum. Pasaport gelmiş teslim için, Mustafa K.'yi aramışlar, o da pasaportun dedesi Veysel K.'ye fakat resmin de bana ait olduğunu söylemiş." dedi.

Sahte pasaportla emekli olan Musa dede, hakim karşısında

"O ZAMANLAR GENÇTİK, CAHİLLİK YAPTIK"

Hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Musa K.’nın yargılanmasına 2’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

Duruşmada hakim karşına çıkan Musa K., iddia konusu olayı nasıl yaptığını anlattı. Savunmasında hata yaptığını kabul eden Musa K., “O zamanlar gençtik, anlamadan bir cahillik yaptık. Bu yöntemle yurt dışına çok giden oldu o zamanlar.” dedi.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Veysel K.'nin torunu Mustafa K., da dedesi ve Musa K.'nin yıllar önce Almanya'ya gitmek için bu tür girişimlerde bulunduklarını belirterek, ailelerinin şikayetçi olmadığını söyledi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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