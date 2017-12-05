Sahte plakalı araç, gerçeğiyle pişti oldu

Sahte plaka taşıdığı için aranan araç, aynı plakalı otomobilin arkasına park edince yakayı ele verdi.

ÇEKİCİYE PARA VERMEMEK İÇİN SAHTE PLAKA TAKTI

Edinilen bilgiye göre, H.A. isimli şahıs plakası olmayan otomobilini İstanbul’dan Hatay’a götürmek istedi. Ancak plakası olmadığı için çekiciyle götürmek yerine internetten 150 liraya aldığı 34 ADC 150 plakayı otomobiline taktırarak yola çıktı.

BOMBA ŞÜPHESİ

İstanbul’dan Ankara’ya geldiği sırada jandarma mıntıkasında plakanın sahte olduğu ve başka bir otomobile ait olduğu tespit edildi. Bunun üzerine jandarma istihbarat otomobilin bomba yüklü olabileceği yönünde bütün birimleri uyardı. H.A. aynı otomobil ile Adana’da Oto Galericiler Sitesi’ne gelip otomobilini park etti. H.A. 34 ADC 150 sahte plakalı otomobilini, tesadüfen park halindeki 34 ADC 150 plakalı otomobilin arkasına park etti.

İKİZ PLAKA, PEŞ PEŞE PARK

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri de Oto Galericiler Sitesi’nde çalıntı araç olup olmadığını kontrol ederken arkalı önlü park edilmiş iki otomobilin plakalarının aynı olduğunu gördü. Plakaları sorgulayan polis öndeki otomobilin gerçek plakası olduğu arkadaki otomobilin ise sahte plakalı olduğunu ve Ankara Jandarma İstihbarat tarafından arandığını belirledi. Bunun üzerine olay yerine terör ekipleri çağrıldı. Yapılan incelemede otomobilde bomba olmadığı tespit edildi.

5 BİN 500 LİRA CEZA YEDİ

Otomobilin sahibi H.A. ise olay yerine çağrıldı. H.A.’nın otomobili Hatay’a getirmek istediğini ancak plakası olmadığı için çekici ile getirmek yerine 150 liraya internetten plaka satın aldığını söylediği öğrenildi. Polis H.A.’ya sahte plaka taktığı için 5 bin 500 lira para cezası yazdı. Ayrıca otomobilin ve sahibinin aranması olduğu için H.A. gözaltına alındı.