taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.215
USD
3,8777
EURO
4,6063
ALTIN
159,01
PETR
62,5000

Sahte plakalı araç, gerçeğiyle pişti oldu

Ankara Jandarma İstihbarat tarafından ikiz plaka taşıdığı için aranan otomobil, Adana’da aynı plakalı otomobilin arkasına park edince yakalandı.

İHA | 05.12.2017 - 08:23..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Sahte plaka taşıdığı için aranan araç, aynı plakalı otomobilin arkasına park edince yakayı ele verdi.

ÇEKİCİYE PARA VERMEMEK İÇİN SAHTE PLAKA TAKTI

Edinilen bilgiye göre, H.A. isimli şahıs plakası olmayan otomobilini İstanbul’dan Hatay’a götürmek istedi. Ancak plakası olmadığı için çekiciyle götürmek yerine internetten 150 liraya aldığı 34 ADC 150 plakayı otomobiline taktırarak yola çıktı.

Sahte plakalı araç, gerçeğiyle pişti oldu

BOMBA ŞÜPHESİ

İstanbul’dan Ankara’ya geldiği sırada jandarma mıntıkasında plakanın sahte olduğu ve başka bir otomobile ait olduğu tespit edildi. Bunun üzerine jandarma istihbarat otomobilin bomba yüklü olabileceği yönünde bütün birimleri uyardı. H.A. aynı otomobil ile Adana’da Oto Galericiler Sitesi’ne gelip otomobilini park etti. H.A. 34 ADC 150 sahte plakalı otomobilini, tesadüfen park halindeki 34 ADC 150 plakalı otomobilin arkasına park etti.

Sahte plakalı araç, gerçeğiyle pişti oldu

İKİZ PLAKA, PEŞ PEŞE PARK

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri de Oto Galericiler Sitesi’nde çalıntı araç olup olmadığını kontrol ederken arkalı önlü park edilmiş iki otomobilin plakalarının aynı olduğunu gördü. Plakaları sorgulayan polis öndeki otomobilin gerçek plakası olduğu arkadaki otomobilin ise sahte plakalı olduğunu ve Ankara Jandarma İstihbarat tarafından arandığını belirledi. Bunun üzerine olay yerine terör ekipleri çağrıldı. Yapılan incelemede otomobilde bomba olmadığı tespit edildi.

Sahte plakalı araç, gerçeğiyle pişti oldu

5 BİN 500 LİRA CEZA YEDİ

Otomobilin sahibi H.A. ise olay yerine çağrıldı. H.A.’nın otomobili Hatay’a getirmek istediğini ancak plakası olmadığı için çekici ile getirmek yerine 150 liraya internetten plaka satın aldığını söylediği öğrenildi. Polis H.A.’ya sahte plaka taktığı için 5 bin 500 lira para cezası yazdı. Ayrıca otomobilin ve sahibinin aranması olduğu için H.A. gözaltına alındı.

İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahitliği yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin oğlunun nikah şahitliğini yaptı.
20 metre yüksekten yola düşen otomobilin sürücüsü öldü
Kastamonu'da yaklaşık 20 metre yükseklikten ana yola düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Atatürk Köprüsü trafiğe kapatıldı
Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü) bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 00.00 itibariyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
Bursa'da şiddetli yağış karayolunu çökertti
Şiddetli yağmurun ardından İnegöl ile Yenişehir ilçeleri arasındaki karayolunda çökme meydana geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Galatasaray taraftarı Fatih Terim'in evi önünde toplandı

Galatasaray taraftarı Fatih Terim'in evi önünde toplandı

104
ABD ailesini öldürdüğü Iraklı'ya 15 bin dolar önerdi

ABD ailesini öldürdüğü Iraklı'ya 15 bin dolar önerdi

18
Avrupa Birliği temsilcisi ABD ile dalga geçti

Avrupa Birliği temsilcisi ABD ile dalga geçti

17
Hastanın dövmesi doktorları şaşırttı

Hastanın dövmesi doktorları şaşırttı

9
Trabzon'da PKK'nın mühimmat sığınağı ele geçirildi

Trabzon'da PKK'nın mühimmat sığınağı ele geçirildi

20
ABD'nin 6 müslüman ülkeye vize yasağına onay

ABD'nin 6 müslüman ülkeye vize yasağına onay

14
Reza Zarrab'ın oyunu ortaya çıktı

Reza Zarrab'ın oyunu ortaya çıktı

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM