taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.58775
Euro
6.37815
Altın
1233.53
Borsa
90541.53
Gram Altın
221.685

Sahte plakayla gelip 260 bin lirayı gasp ettiler

İstanbul Arnavutköy'de organize suç çetesi, takip ettikleri bir kişiyi Tapu Müdürlüğü çıkışında gasp ederek 260 bin TL'sini alıp kayıplara karıştı.

İHA | 28.10.2018 - 03:12..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İslambey Mahallesi Hürriyet Sokak’ta geçen hafta meydana gelen olayda, Arnavutköy Tapu Müdürlüğü’nde işlem yapan B.D., çantasına koyduğu 260 bin Türk Lirasıyla buradan ayrıldı. B.D.’yi bir süre takip eden organize suç çetesi sokak üzerinde fırsat bulduğu anda çantayı çalmaya kalkıştı. Şüphelilere direnen B.D. sürüklenerek arabanın peşinden götürüldüğü sırada çantayı bırakmak durumunda kaldı. 260 bin liranın bulunduğu çantayı alan hırsızlar kayıplara karıştı.

Sahte plakayla gelip 260 bin lirayı gasp ettiler

SAHTE PLAKALI ARACI BIRAKIP KAÇTILAR

Durumu Arnavutköy Polis Amirliği ekiplerine bildiren B.D. kamera kayıtlarının incelenmesini istedi. Görüntüleri inceleyen ekipler söz konusu gasp olayına karışan aracın çalıntı olduğunu ve sahte plakalı olduğunu tespit etti. Öte yandan, suç örgütü çetesinin para dolu çantayı çaldıktan sonra kullandıkları aracı Arnavutköy İmrahor’da yol üzerinde bırakarak kaçtıkları bilgisine ulaşıldı.

Sahte plakayla gelip 260 bin lirayı gasp ettiler

GASP ANI KAMERADA

Arnavutköy’de yaşanan 260 bin TL’lik gasp olayı güvenlik kamarasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, B.D.’nin elindeki para dolu çantayla yol üzerinde yürüdüğü sırada, suç örgütü çetesinin araçla sokağa gelerek çantayı gasp edip, hızlı bir şekilde olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
4’lü Suriye Zirvesi sonrası liderler yemekte buluştu

4’lü Suriye Zirvesi sonrası liderler yemekte buluştu

81
Rusya: Savaşı hazırlayan ABD

Rusya: Savaşı hazırlayan ABD

8
13 başlıkta 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

13 başlıkta 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

26
Süleyman Soylu’dan şehit Türkel’in ailesine ziyaret

Süleyman Soylu’dan şehit Türkel’in ailesine ziyaret

7
Hareketsiz yolculuk damar hastalığını tetikliyor

Hareketsiz yolculuk damar hastalığını tetikliyor

4
Sağlık Bakanlığı 609 ilacı yerelleştirildi

Sağlık Bakanlığı 609 ilacı yerelleştirildi

3
Sahte plakayla gelip 260 bin lirayı gasp ettiler

Sahte plakayla gelip 260 bin lirayı gasp ettiler

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM