İslambey Mahallesi Hürriyet Sokak’ta geçen hafta meydana gelen olayda, Arnavutköy Tapu Müdürlüğü’nde işlem yapan B.D., çantasına koyduğu 260 bin Türk Lirasıyla buradan ayrıldı. B.D.’yi bir süre takip eden organize suç çetesi sokak üzerinde fırsat bulduğu anda çantayı çalmaya kalkıştı. Şüphelilere direnen B.D. sürüklenerek arabanın peşinden götürüldüğü sırada çantayı bırakmak durumunda kaldı. 260 bin liranın bulunduğu çantayı alan hırsızlar kayıplara karıştı.

Sahte plakayla gelip 260 bin lirayı gasp ettiler

SAHTE PLAKALI ARACI BIRAKIP KAÇTILAR

Durumu Arnavutköy Polis Amirliği ekiplerine bildiren B.D. kamera kayıtlarının incelenmesini istedi. Görüntüleri inceleyen ekipler söz konusu gasp olayına karışan aracın çalıntı olduğunu ve sahte plakalı olduğunu tespit etti. Öte yandan, suç örgütü çetesinin para dolu çantayı çaldıktan sonra kullandıkları aracı Arnavutköy İmrahor’da yol üzerinde bırakarak kaçtıkları bilgisine ulaşıldı.

GASP ANI KAMERADA

Arnavutköy’de yaşanan 260 bin TL’lik gasp olayı güvenlik kamarasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, B.D.’nin elindeki para dolu çantayla yol üzerinde yürüdüğü sırada, suç örgütü çetesinin araçla sokağa gelerek çantayı gasp edip, hızlı bir şekilde olay yerinden kaçtıkları görülüyor.