Sahte polis 50 bin TL dolandırdı

Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Millet Caddesi üzerinde meydana geldi.

56 yaşındaki A.B.’yi, cep telefonundan arayan ve kendisini polis olarak tanıtan bir şahıs, terör örgütüne operasyon yapacaklarını söyledi.

PARAYI HESABINA GÖNDERDİ

Dolandırıcının yönlendirmesiyle A.B. hesabından 50 bin TL parayı şahsın söylediği V. Ş. ismine gönderdi. Daha sonra dolandırıldığını anlayan A.B., polise giderek şikayetçi oldu.

Şüphelinin halen firari olduğu ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.