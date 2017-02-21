Sahte polis, savcı ve jandarmalara operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kendisini polis, savcı ve jandarma olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran şebekeyi çökertmek için savcı ve hakimden alınan dinleme ile çeteyi 2 ay önce takibe başladı.

80 KİŞİLİK ÇETE BELİRLENDİ

Yapılan takip sonucunda Adana merkezli İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Mersin, Adıyaman, Şanlıurfa, Denizli, Gaziantep ve Kocaeli de İsa E., Cuma A. ve Ahmet E. isimli şahısların liderliğini yaptığı ayrıca her ilin sorumlusunun olduğu yaklaşık 80 kişilik çetenin varlığını belirledi.

2 AY BOYUNCA DİNLENDİLER

Polis 2 ay boyunca yaptığı dinleme sonucunda zanlıların vatandaşları dolandırmasının de önüne geçti. Polis yaklaşık 100 vatandaşın 2.5 milyon lirasının dolandırılmasının önüne geçerek vatandaşın mağdur olmasının önüne geçti. Dolandırıcılar bu sırada vatandaşlardan yaklaşık 500 bin lira da dolandırdı. Polis iki ay boyunca hem fiziki hem de teknik olarak zanlıları 10 ilde adım adım takip etti.

750 POLİSLE OPERASYON

Polis yapılan takip sonucunda bugün şafak vakti operasyon kararı aldı. Polis Adana merkezli 10 ilde aralarında özel harekatında olduğu 750 polisle harekete geçti. Şafakta vakti belirlenen 80 kişiyi gözaltına almak için 100 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Kritik adreslere özel hareket polisi uzun namlulu silahlarla girdi. Polisleri karşısında gören zanlılar şaşkına döndü.