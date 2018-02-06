Esenyurt’ta bir markete gelen sivil giyimli şahıs market sahibinden sigara talep etti. Market sahibinin tezgah altından çıkardığı sigarayı alan şahıs, tekrar dışarı çıkarak geldiği araç içerisinde bekleyen arkadaşlarını çağırdı.

Sahte polise rüşvet verdi ViDEO

CEZA ÖDEMEMEK İÇİN RÜŞVET VERDİ

İçlerinden polis yeleği giyinen ve elinde telsiz olan kişi market sahibine sigarayı izinsiz sattığı gerekçesi ile yaklaşık 12 bin liralık bir ceza keseceğini söyledi. Sözde polis olduklarını söyleyen şahıslar, market içerisinde bir müddet arama yaptı. Arama sonrası cezayı yazmamak şartıyla markette kasada bulunan paralara ve sigaraları el koyacaklarını söylediler.

SİGARA ALMAYA GELEN ŞAHISA SİGARA BİLE UZATTILAR

Market içerisinde yaşanan olaylar güvenli kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Dükkana bu sırada bir vatandaş sigara almaya geldi. Olay sırasında marketten sigara isteyen şahısa, iddiaya göre kendisine polis süsü vermiş şahıslar tarafından sigara olmadığı söylendi ve bir tane de sigara ikram edildi.

"BİZ POLİSİZ, SENİ SUÇÜSTÜ YAKALADIK"

Olay anını anlatan market sahibi Gürgin Turkak 1’i araçta toplam 4 kişi olduklarını kaydederek, “3 kişi içeriye girdi. Bana önceden birisi gelip sigara istedi 20 lirada para verdi üstünü de geri verdim. Dışarı çıkıp el salladı arkadaşlarına onlarda araçlarıyla geldiler. Birisi polis yeleği giymişti. Elinde telsiz vardı. Bir de defter vardı ellerinde. ‘Biz polisiz seni suçüstü yakaladık’ dediler. Ne suçum olduğunu sordum. Benim her türlü belgem var dedim. Neden beni tehdit ediyorsunuz neye göre suçüstü yakalıyorsunuz beni dedim. Sonra bir süre konuştuktan sonra ’sana 12 bin lira ceza yazacağız, ya da sigaraları götüreceğiz’ Bende 12 bin lira gideceğine sigaramı alsınlar dedim.” dedi.

Öte yandan, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülere yansıyan şahısları ise her yerde aramaya başladı.