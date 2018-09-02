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Sahte polisler 3,5 ton bal gasp etti

Şanlıurfa'da kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi yoldu durdurdukları kamyonetten 3,5 ton balı gasp etti. İhbar üzerine sahte polisler yakalandı.

İHA | 02.09.2018 - 16:13..
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15 Ağustos gecesi Şanlıurfa-Gaziantep yolu Akabe mevkisinde R.E. ve İ.Y., yolda durdurdukları kamyonet sürücüsüne kendilerini polis olarak tanıtıp, araçta bulunan 135 teneke içerisindeki 3,5 ton balı gasp etti.

NİTELİKLİ YAĞMA SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

Durumun anlaşılması üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısların R.E. ve İ.Y. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen zanlılar, ‘nitelikli yağma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılarla birlikte ele geçirilen 3,5 ton bala ise sahibine teslim edilmek üzere el konuldu.

Sahte polisler 3,5 ton bal gasp etti

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