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Sahte polisler yol kapatıp, araçları çevirdi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kendilerine polis süsü vererek trafik uygulaması yapan 5 şüpheli, Kent Güvenlik Yönetim Sistemindeki polisler tarafından fark edilerek suçüstü yakalandı.

İHA | 19.02.2018 - 20:48..
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde çeşitli suçlardan sabıkaları bulunan 5 kişi, kendilerine polis süsü vererek 15 Temmuz Bulvarı üzerinde levhaları ve dubaları yol uygulaması yapacak şekilde dizip, bulvardan geçen araçları çevirmeye başladı.

POLİSLER FARK ETTİ

Şehrin asayiş durumunu 24 saat görüntüleyen KGYS başında bulunan polisler tarafından fark edilen hareketlilik sonrasında olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Sahte polisler yol kapatıp, araçları çevirdi

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Ö., C.S., T.T., Ö.O ve O.Ş. isimli şahıslara müdahale ederek gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden M.Ö. ile C.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, T.T., Ö.O. ve O.Ş. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Sahte polisler yol kapatıp, araçları çevirdi VİDEO

Sahte polisler yol kapatıp, araçları çevirdi

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