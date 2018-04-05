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Sahte polislere, gerçek polislerden baskın

Adana merkezli 10 ilde kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 59 kişi, 750 polisin yaptığı eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

İHA | 05.04.2018 - 21:15..
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Adana, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, İstanbul, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa'da kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp telefon dolandırıcılığı yapanlara yönelik çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda 73 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu 750 polisin katıldığı 'Son Alo Operasyonu'nda, vatandaşları proje terör örgütü PKK veya FETÖ ile bağlantılı olmakla suçlayıp para ve altınlarını aldıkları iddia edilen Adana merkezli 59 şebeke üyesi gözaltına alındı.

Sahte polislere, gerçek polislerden baskın

Sahte polislere, gerçek polislerden baskın

Sahte polislere, gerçek polislerden baskın

Sahte polislere, gerçek polislerden baskın

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